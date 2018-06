Extra politie aan De Valkaart voor KSA JEUGDBEWEGING AL JAAR GETEISTERD DOOR INBRAKEN EN BRANDSTICHTING SIEBE DE VOOGT

22 juni 2018

02u59 0 Oostkamp Van inbraken tot zelfs brandstichting: KSA Oostkapjes in Oostkamp vormt al een jaar lang een doelwit. "We hopen dat dit eindelijk eens ophoudt", zegt de leiding. De politie Het Houtsche houdt alvast extra patrouilles.

De hoofdleiding van KSA Oostkapjes in Oostkamp, de vroegere VKSJ, zit met de handen in het haar. Al een jaar lang worden hun lokaal en materiaalhokken aan De Valkaart geviseerd. "We weten niet meer wat we moeten doen, want ze blijven terugkomen", zucht Emma Boeyaert (21). "Vorig jaar kregen we een heel jaar lang te maken met inbraken. De ene keer werd een digitale camera gestolen, de andere keer ging het om een grote hegschaar. De buit was telkens klein, maar liep uiteindelijk alles samen op tot 800 euro. Opvallend was dat de dader geen sporen naliet. Wellicht had hij op één of andere manier een sleutel bemachtigd. We moesten dan ook alle sloten vervangen."





Camerabeveiliging?

Na de inbraken kreeg de jeugdbeweging dan weer een hele reeks andere vandalenstreken voor de kiezen. "De ruiten van onze keuken werden eens ingeslagen en regelmatig wordt er ook sluikstort achtergelaten. Meermaals vernielden daders ook planken van onze houten materiaalhokken achteraan het gebouw. Daarin ligt al ons materiaal opgeslagen: van sjorbalken tot grote kookpotten voor ons kamp. Wellicht probeerden ze binnen te geraken in de opslagruimte, hoewel er niet echt iets waardevols ligt."





Het vandalisme lijkt steeds erger te worden. Twee maanden geleden werd zelfs brand gesticht aan een van de materiaalhokken, met een grote roetplek tot gevolg. "Of het vuur vanzelf doofde of werd geblust door de dader, weten we niet", zegt Emma. "Zeker is dat dit veel erger had kunnen aflopen. We zijn het onveiligheidsgevoel beu. Volgend jaar komt er een nieuw materiaalhok met stenen muren. Dat zullen we beter kunnen beschermen, maar we hopen dat de vandalenstreken dan al gestopt zijn. Wie het op ons gemunt kan hebben? Daar hebben we helemaal geen idee van." Het lokaal van de KSA Oostkapjes is eigendom van de gemeente. Volgens burgemeester Jan de Keyser (CD&V) wordt de situatie ter plaatse regelmatig geëvalueerd. "Met de politie Het Houtsche is afgesproken dat er geregeld extra patrouilles langsrijden. Ook de wijkagent houdt meer toezicht. Als dat niet helpt, kunnen we grotere maatregelen nemen. Camerabeveiliging is dan een van de opties."