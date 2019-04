Evenementenzaal van Riderfort krijgt eigen kleedkamer: gemeente trekt meer dan 75.000 euro uit Siebe De Voogt

08 april 2019

17u42 0 Oostkamp In sport- en cultuurcomplex Riderfort in Ruddervoorde gaan eind deze maand werken van start voor het inrichten van een nieuwe kleedkamer in de evenementenzaal. Het project kost de gemeente in totaal 75.894,58 euro, exclusief btw.

Artiesten die een voorstelling hebben in de evenementenzaal van Riderfort, moeten zich vandaag omkleden in een kleedkamer verderop in het gebouw. Ze moeten daarvoor door de zaal gaan alvorens op te treden. De gemeente besloot daarom een nieuwe kleedkamer te laten bouwen achter het podium, boven de berging als een soort tussenverdieping. De nieuwe ruimte zal voorzien zijn van een gordijn om op die manier twee delen te kunnen creëren. Binnen worden ook een toilet en douche geplaatst voor de artiesten.

Start op 23 april

De werken gaan op dinsdag 23 april van start en zullen in totaal 40 werkdagen duren. De hinder zal over het algemeen beperkt zijn. “In situaties waar de verbouwingswerken een impact kunnen hebben op de organisatie van evenementen van bepaalde gebruikers, zullen we samen met de gebruiker zoeken naar een oplossing”, stelt de gemeente. Tijdens de werken zal de aannemer een stuk van de binnenkoer innemen om zijn materialen en afval te stapelen. Op de laad- en loszone komt een container om het afval te verzamelen.