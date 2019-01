Elfde editie van ledenfeest Vl@s Oostkamp bestaat uit heus pannenkoekenfestijn Siebe De Voogt

10u24 0 Oostkamp De Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s) van Oostkamp organiseren op donderdag 17 januari voor de elfde keer hun ledenfeest. Leden kunnen vanaf 14.30 uur terecht in zaal de Wara in Waardamme voor een heus eetfestijn met verse pannenkoeken.

Bij aankomst krijgen de senioren een glaasje bubbelwijn voorgeschoteld. Na het eten volgt een muzikale bingo, georganiseerd door “Lady Hill Entertainment”, waarbij het de bedoeling is om een bingokaart vol te krijgen met titels van schlagerhits in plaats van cijfers. Deelname voor leden kost 4 euro. Niet-leden betalen 6 euro. Meer info bij de bestuursleden van Vl@s Oostkamp of voorzitter Roland Verfaillie via gsm op het nummer 0475/38.59.47 of via mail op de adressen verfaillie.roland@telenet.be of vlasnieuws@gmail.com.