Eetcafé Plan B nu officieel geopend: Willemijn en Tjorven bieden vijftigtal bieren en tapas aan Siebe De Voogt

08 april 2019

14u47 0 Oostkamp In het centrum van Waardamme is sinds dit weekend eetcafé Plan B geopend. De zaak van Willemijn Baeten (28) en Tjorven Bauweraerts (29) vervangt het vroegere Moeder Overste. Het koppel stak het interieur in een nieuw kleedje en biedt een vijftigtal bieren en verschillende tapas aan.

Willemijn en Tjorven maakten hun werk van de inkleding van hun zaak. Plan B steekt in vergelijking met het vroegere Moeder Overste in een nieuw, fris kleedje. “Door de bar te verplaatsen creëerden we een grotere ruimte met meer lichtinval”, vertelt Willemijn. “De muren zijn opnieuw geverfd en buiten hebben we op zonnige dagen nu ook een terras.” Willemijn en Tjorven zetten op hun kaart een vijftigtal bieren en verschillende tapasformules. “We wilden de Spaanse tapas zo dicht mogelijk benaderen. Qua drank is alles Belgisch. Bij de bieren zitten bijvoorbeeld heel wat producten uit de streek. Zo bieden we twee bieren aan van brouwerij De Leite in Ruddervoorde en ook alle varianten van brouwerij Stokhove uit Waardamme.” Zowel in het weekend als op weekdagen kunnen de klanten tussen 11 en 14 uur een lunch verkrijgen met soep, hoofdgerecht en koffie. Na 14 uur kan gekozen worden uit verschillende tapas met vlees, vis of een vegetarische variant. Plan B is op maandag en donderdag open van 11 tot 22 uur. Van vrijdag tot zondag is de zaak doorlopend geopend vanaf 11 uur tot in de vroege uurtjes. Dinsdag en woensdag zijn de vaste sluitingsdagen. Meer info op www.planbwaardamme.com.