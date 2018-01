Eerste namen voor 17de editie ParkPop 27 januari 2018

03u18 0

De organisatie van ParkPop heeft de eerste namen bekendgemaakt. Het gratis festival gaat dit jaar al voor de 17de keer door in het Beukenpark in Oostkamp. Op zaterdag staan zoals gewoonlijk opnieuw verschillende tributebands op het podium. Dit jaar wist het ParkPop-comité 'Once', een tribute aan Pearl Jam, te strikken en 'Hats off to Led Zeppelin' die al meerdere keren verkozen werden tot beste tributeband van Groot-Brittannië. Op de zaterdagaffiche staan ook twee Belgische bands: de punkrockers van 'The Kids' en Fleddy Melculy. Tot slot komt 'Back to the system' een ode brengen aan System of a down. Ook voor de zondag is al één naam bekend. Stemmenimitator Guga Baul komt met zijn project 'Radio Guga' het publiek vermaken. (SDVO)