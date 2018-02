Eerste laadpaal voor elektrische wagens 15 februari 2018

Op de parking aan het ACV langs de Marechalstraat in Oostkamp is een publieke laadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen. Het gaat om de eerste in de gemeente. "Met de laadpaal willen we duurzame mobiliteit stimuleren en zo de CO2-uitstoot doen dalen", klinkt het. Op een later tijdstip dit jaar wordt nog een tweede laadpaal geïnstalleerd op het Sint-Elooisplein in deelgemeente Ruddervoorde. (SDVO)