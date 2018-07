Eerste glascontainer ondergronds 17 juli 2018

Op het Lieven Gevaertplein in Oostkamp, pal in de wijk Nieuwenhove, is een ondergrondse glascontainer in gebruik genomen. De container moet minder geluidshinder voor buurt met zich meebrengen en ook zou sluikstorten zo minder aantrekkelijk zijn. Met de plaatsing is 10.000 euro gemoeid. Omdat het om de eerste ondergrondse container in de gemeente gaat, wordt het bedrag gesubsidieerd door Fost Plus, die verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. (SDVO)