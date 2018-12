Eenrichtingsverkeer in Kanunnik Andriesstraat door werken Siebe De Voogt

19 december 2018

De gemeente Oostkamp start op maandag 7 januari met de heraanleg van de voetpaden in de Kanunnik Andriesstraat in Ruddervoorde. Om de werken veilig en vlot te laten verlopen, zal er tijdens de werkuren eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de richting van de Torhoutsestraat. Naast de herstellingswerken is ook een aanbestedingsprocedure lopende om een nieuwe toplaag in asfalt aan te leggen. De wegversmalling ter hoogte van basisschool De Verwondering zal op dat moment ook weggenomen worden. In de plaats komen op twee plaatsen verkeersremmers met voorrangsregeling. Meer info via openbarewerken@oostkamp.be of via 050/81.98.80.