Eddy Van Daele (59) stopt na achttien jaar als korpschef van politiezone Het Houtsche: “Wil meer tijd met familie doorbrengen” Siebe De Voogt

18 maart 2019

20u30 0 Oostkamp Eddy Van Daele (59) geeft in oktober de fakkel door als korpschef van de politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem). Hij zal liefst achttien jaar aan het hoofd van de lokale politie hebben gestaan. “Ik wil voornamelijk meer tijd met m’n familie kunnen doorbrengen”, vertelt de afscheidnemende korpschef. Een opvolger is nog niet bekend.

Eddy Van Daele (59) werd in september 2001 benoemd tot korpschef van de lokale politie Het Houtsche. In oktober, achttien jaar later, legt hij z’n ambt naast zich neer. “Ik zal dan zestig jaar geworden zijn”, vertelt de korpschef. “Ik ben bij m’n beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn meerdere factoren die meegespeeld hebben. Zo heb ik intussen twee kleinkinderen met wie ik wat meer tijd wil spenderen, nu ik nog fit ben. Daarnaast ben ik al even erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken, handelsconflicten en binnenkort ook in familiale zaken. Ik ga niet volledig met pensioen en zal die job nog enkele jaren uitoefenen, weliswaar niet meer aan hetzelfde tempo als nu.”

Pioniersrol

Van Daele gaat het politiewerk naar eigen zeggen hard missen. “Ik ga nog elke dag met veel plezier werken en ben zeker nog niet uitgekeken op de job. Ik heb me de voorbije achttien jaar geen seconde verveeld. Het was echter het moment om deze beslissing te nemen. Ik heb de leeftijd bereikt en alle pro’s en contra’s goed afgewogen. Ik zal niet meer op mijn beslissing terugkomen.” In totaal zal Van Daele 42 jaar in dienst zijn geweest bij de politie, waarvan 32 jaar als officier. Onder zijn leiding vervulde de politie Het Houtsche een pioniersrol op het gebied van onder meer ANPR-camera’s en WhatsApp-groepen tegen inbraken. “Ik ben steeds een erg diplomatische korpschef geweest”, zegt hij. “Ik bouwde met alle partners, besturen en beleidsinstanties een goede relatie uit en heb die ook altijd kunnen onderhouden, waardoor de zone de kans kreeg om mooie zaken te verwezenlijken.”

Externe opvolger

“We werken op vandaag structureel met vrijwilligers, werken met WhatsApp-groepen in de strijd tegen inbrekers en halen met ons ANPR-verhaal mooie resultaten. Wij startten in 2008 als een van de eerste politiezones met deze nummerplaatherkenningscamera’s en zien dat deze nu wijdverspreid geraken. Het Houtsche is een eigentijdse politiezone geworden en nog steeds een koploper op het vlak van communicatie en technologie. Daar ben ik bijzonder trots op.” Op de politieraad van 27 maart komt de vacature voor korpschef van de politie Het Houtsche vacant. Een opvolger voor Eddy Van Daele moet er in oktober zijn. “Het is de bedoeling dat hij of zij meteen de fakkel van mij kan overnemen. Mijn opvolger zal sowieso iemand van buiten ons korps zijn. Momenteel is er bij ons immers niemand die over het nodige directiebrevet beschikt.”