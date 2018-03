Drukkerij Lannoo legt de boeken neer LOT VAN 41 PERSONEELSLEDEN NOG ONDUIDELIJK SAM VANACKER

30 maart 2018

02u53 0 Oostkamp Drukkerij Lannoo, die sinds vorig jaar onder de vleugels zat van drukkerijgroep L. Capitan, is gisteren failliet verklaard. Hoe het met de 41 personeelsleden verder moet, is nog niet duidelijk, maar de drukkerijgroep wil het bedrijf overnemen.

De laatste jaren ging het steil bergaf met drukkerij Lannoo. Zo werd er in september 2016 nog kort gestaakt nadat bekend raakte dat de drukkerij zou verhuizen van Tielt naar Ruddervoorde, na de overname door drukkerijgroep L. Capitan.





Kort voor die aankondiging werden er vier werknemers aan de deur gezet. De directie hoopte door die verhuis de prijzen te kunnen drukken met een schaalvergroting, vooral aangezien ze in Ruddervoorde samen met een tiental andere drukkerijen op een en dezelfde site gevestigd samen zaten. Maar nu blijkt dus dat die maatregel een maat voor niets is geweest. Voor alle duidelijkheid: het failissement heeft geen impact op de uitgeverij van Lannoo, die nog steeds in Tielt gevestigd is en al sinds 1992 een aparte entiteit is.





Oplossing voor werknemers

De drukkerij had 26 medewerkers in dienst plus een vijftiental werknemers in hun opzegperiode. In overleg met de vakbond en met de curator wordt nu gezocht naar een oplossing voor de 41 werknemers van de drukkerij. ACV-vakbondssecretaris Filip Decorte was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar Piet Germonprez, de CEO van L. Capitan belooft dat de medewerkers in de mate van het mogelijke behouden zullen worden.





"Met onze groep gaan we nu een voorstel doen om de activiteiten en het handelsfonds van Lannoo over te nemen. We willen graag verder werken met de opdrachtgevers van Lannoo."





Germonprez ziet verschillende verklaringen voor het faillissement van Lannoo.





"De hele drukkerijsector heeft het zwaar te verduren. Er zijn enerzijds de hoge Belgische loonkosten in combinatie met een overcapaciteit, anderzijds is er de keiharde concurrentie uit de lageloonlanden. Dat maakt het niet makkelijk voor traditionele drukkerijen om te overleven. Drukkerij Lannoo was al een paar jaar aan het herstructureren en droeg een zware, sociale rugzak met zich mee. Het drukken van boeken en agenda's verder zetten was spijtig genoeg onhoudbaar geworden voor hen."





De CEO benadrukt voorts dat het faillissement van drukkerij Lannoo geen effect heeft op de activiteiten van de drukkerijgroep.





"De grafische activiteit in Ruddervoorde blijft verder borrelen. Veel concurrenten bieden vandaag enkel nog standaarddrukwerk aan de goedkope prijzen aan, maar wij slagen er samen in om tegen die trend in te gaan en de dans van de zware concurrentieslag te ontspringen. Zo hebben we in 2017 nog meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe labeldrukpers en een nieuwe boekendrukpers."