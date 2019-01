Drie wagens betrokken in ongeval op E403: meteen hinder op eerste dag van werken aan op- en afrittencomplex in Loppem Siebe De Voogt

21 januari 2019

08u51 0 Oostkamp Het verkeer op de E403 richting Brugge is deze morgen volledig in het honderd gelopen. Net voorbij Ruddervoorde raakten vijf wagens betrokken in een ongeval. Het is er meer dan een halfuur aanschuiven.

De eerste dag van de werken aan het nieuwe op- en afrittencomplex in Loppem en het verkeer rond Brugge draait meteen in de soep. Omstreeks 7.45 uur raakten even voorbij de oprit van de E403 in Ruddervoorde drie wagens betrokken in een ongeval. Twee bestuurders werden voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De linkerrijstrook lag door de botsing bezaaid met brokstukken. Het verkeer richting Brugge moet er meer dan een halfuur aanschuiven. De werken in Loppem zorgen meteen ook voor hinder op de E40. In de richting van Oostende is het stapvoets aanschuiven van Oostkamp en ook in de richting van het binnenland verloopt het verkeer stroef.