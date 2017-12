Drie ongevallen op snelwegen na plotse hagelbui 02u42 0

Oostkamp





Op de snelwegen rond Brugge lag het wegdek er woensdagavond plaatselijk spekglad bij door een plotse hagelbui. Op de E40 in Ruddervoorde ging een bestuurster om 20.45 uur aan het slippen. Ze kwam in de gracht terecht en moest door de brandweer uit haar wagen geholpen worden. De vrouw werd gewond overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. Kort voordien belandde een andere bestuurster dan weer tegen de vangrail op de E40 richting Brussel in Oostkamp. Ze kwam met de schrik vrij, net als haar twee kinderen die op de achterbank zaten. Ook in Sint-Michiels kwam een bestuurster in de andere rijrichting zonder kleerscheuren uit een slippartij. (SDVO)