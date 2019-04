Drie lichtgewonden bij botsing op Lodikruispunt Siebe De Voogt

02 april 2019

16u30 0 Oostkamp Op het Lodikruispunt in Hertsberge zijn dinsdagmorgen twee wagens op elkaar gebotst. Drie betrokkenen raakten lichtgewond.

Het ongeval vond even na 7.30 uur plaats. Een 89-jarige man uit Oostende reed met zijn Renault Scenic langs de Lodistraat richting Hertsberge. Bij het kruisen van de Proosdijstraat merkte hij een Ford Mondeo die in de richting van Beernem reed niet op, waardoor het tot een aanrijding kwam. De 21-jarige bestuurder uit Jabbeke raakte bij de botsing lichtgewond, net als de Oostendenaar. Ook een passagierster in de Ford Mondeo, een 14-jarig meisje uit Wingene, liep lichte verwondingen op. Het ongeval zorgde in volle ochtendspits voor de nodige verkeershinder. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden.