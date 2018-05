Drie inbraken in zelfde buurt 01 juni 2018

In de Sint-Elooisstraat in Ruddervoorde is woensdagnacht ingebroken in twee woningen. Van het eerste huis forceerden de inbrekers de achterdeur. Ze doorzochten kamers en verlieten het huis met geld en twee laptops. Even verderop forceerden ze een raam aan de achterzijde van een woning. Ze namen twee zonnebrillen mee. Ook in de nabijgelegen Leitemolenstraat is even voor 2 uur ingebroken. De dieven plaatsten er vanop het terras een stoel tegen de achtergevel en konden zo binnenklimmen in het huis. Terwijl ze enkele kamers doorzochten, werden de bewoners gewekt. Ze verwittigden de politie, maar bij aankomst van de agenten waren de daders al gevlucht met geld. Een klopjacht in de buurt leverde niets meer op. (SDVO)