Drie dagen hinder door asfalteringswerken 08 maart 2018

De asfalteringswerken in het centrum van Ruddervoorde zullen volgende week drie dagen voor hinder zorgen. In de Sportstraat, Koebroekdreef en Zandstraat moet als afsluiter van de rioleringswerken en herinrichting van de Sport- en Vlamingstraat nog een toplaag in asfalt aangebracht worden. Die werken stonden al eerder gepland, maar werden uitgesteld door de vrieskou. Ze worden nu uitgevoerd op 14, 15 en 16 maart. Meer info over de precieze hinder op www.oostkamp.be.





(SDVO)