Dorpsfeesten met BBQ en aperitiefconcert 23 augustus 2018

Op en rond het Dorpsplein in Waardamme organiseert de Koninklijke Harmonie Deugd Baart Vreugd naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de Dorpsfeesten. Om 11 uur geeft de fanfare het startschot met een aperitiefconcert, gevolgd door een barbecue. Om 14 uur geeft coverband Bruges Swan Patrol het beste van zichzelf en om 16 uur komen de kinderen aan hun trekken bij de torenworp. Bij slecht weer vinden de optredens plaats in zaal De Wara. Vooraf inschrijven is nodig voor de barbecue en kan bij de bestuursleden en muzikanten van Deugd Baart Vreugd. Volwassenen betalen 16 euro, kinderen 7 euro. (SDVO)