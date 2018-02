Digitale vrachtwagensluis in dorpskern 14 februari 2018

02u31 0

In het centrum van Ruddervoorde is de digitale vrachtwagensluis in gebruik genomen.





Die moet het zwaar verkeer uit de dorpskern helpen houden. Momenteel geldt langs de Sint-Elooisstraat al een gewichtsbeperking tot 7,5 ton om vrachtwagens en landbouwvoertuigen de doorgang via het centrum te beletten. Enkel voor plaatselijk verkeer geldt een uitzondering. De controle op de handhaving van die verkeersregels was echter erg tijdrovend, waardoor het gemeentebestuur enige tijd geleden voor zo'n 70.000 euro een digitale vrachtwagensluis aankocht.





Twee camera's ter hoogte van de Zandstraat en Kanunnik Andriesstraat registreren voortaan de hoogte van vrachtwagens. Als die groter is dan 3 meter en de tijd tussen beide camera's te kort is, wordt de vrachtwagen als doorgaand verkeer beschouwd en de chauffeurs geverbaliseerd. (SDVO)