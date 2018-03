Digidokter in bibliotheek 17 maart 2018

Wie met vragen zit over het gebruik van de computer, tablet of smartphone, kan vandaag vanaf 10 uur terecht in de bibliotheek van Oostkamp bij de Digidokter. Je komt er onder meer te weten hoe je onderwerpen moet opzoeken op internet, bepaalde apps kan installeren of hoe je kan werken met de online catalogus van de bibliotheek. De toegang is gratis. (SDVO)