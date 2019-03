Dieven breken binnen in twee bestelwagens en stelen werkmateriaal Siebe De Voogt

12 maart 2019

16u24 0 Oostkamp Op twee plaatsen in Oostkamp werd maandagnacht ingebroken in bestelwagens. Telkens werd werkmateriaal gestolen.

Een aannemer uit de Molenstraat ontdekte dinsdagmorgen rond 7.30 uur dat de laadruimte van z’n bestelwagen was opengebroken. Dieven waren aan de haal gegaan met verschillende stukken werkmateriaal. Even na 8 uur deed de eigenaar van een bestelwagen in de Anjerstraat dezelfde ontdekking. Ook uit zijn bestelwagen was werkmateriaal verdwenen. Beide slachtoffers deden aangifte bij de politie Het Houtsche. Van de daders is voorlopig geen spoor.