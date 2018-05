Dieven aan de haal met wagen 31 mei 2018

Langs de Gaston Roelandtsstraat in Oostkamp zijn dieven maandagnacht aan de haal gegaan met een Toyota Land Cruiser. Ze begaven zich tussen maandagavond 20 en dinsdagmorgen 9.30 uur via de oprijlaan naar de voorzijde van een woning. Op nog ongekende wijze wisten de dieven er de geparkeerde Toyota Land Cruiser open te krijgen. Ze namen uiteindelijk de vlucht met de wagen. De politie Het Houtsche ging ter plaatse de nodige vaststellingen doen en voerde ook een buurtonderzoek uit. Van de daders of de gestolen wagen is vooralsnog geen spoor. (SDVO)