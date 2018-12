Diefstal op werf in Proosdijstraat Siebe De Voogt

31 december 2018

15u11 0

In de Proosdijstraat in Hertsberge vond afgelopen weekend een diefstal plaats op de werf van de wegenwerken die er al enkele maanden plaatsvinden. De dader ging zaterdag aan de haal met drie plastieken buizen uit een voertuig dat er geparkeerd stond. De politie Het Houtsche stelde een proces-verbaal op en is een onderzoek gestart.