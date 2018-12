Deugd Baart Vreugd speelt kerstconcert in Sint-Blasiuskerk Siebe De Voogt

18 december 2018

De Koninklijke Harmonie Deugd Baart Vreugd uit Waardamme speelt op zaterdag 29 december een kerstconcert in de plaatselijke Sint-Blasiuskerk. De voorstelling gaat om 20 uur van start en staat onder leiding van Rense Vandewalle. Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij de muzikanten van Deugd Baart Vreugd en bij de bestuursleden. In die prijs zit ook één consumptie inbegrepen. Meer info via www.harmoniewaardamme.be.