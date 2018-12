Derde Dinsdagwroeters zetten kampioenen in de bloemetjes Siebe De Voogt

18 december 2018

17u54 0

De Derde Dinsdagwroeters uit Oostkamp hebben dinsdagnamiddag hun kampioenen gehuldigd. De beste krulbollers werden in de bloemetjes gezet in Sporthal De Akker in Oedelem. Ze kregen ook een beker mee naar huis.