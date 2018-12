Delvaux, Essentiel of Starck: deze Kringwinkel biedt enkel topstukken aan In ‘Blijzaak’ kan je ook iets eten en drinken Bart Huysentruyt

15 december 2018

11u21 0 Oostkamp Primeur voor de Benelux, want in het West-Vlaamse Ruddervoorde kan je vanaf zaterdag vintage mode en huisraad vinden in een heel aparte Kringwinkel. In Blijzaak vind je een designtafel van Starck, kledij van Essentiel en Delvaux-handtassen. “Al onze topstukken brengen we hier samen", zegt Thomas Peirsegaele van kingwinkels ‘t Rad.

De Kringwinkel ’t Rad opende zaterdag in aanwezigheid van Joke Schauvliege, Vlaams Minister bevoegd voor Circulaire Economie, een innovatieve belevingswinkel naast zijn hoofdzetel in Ruddervoorde bij Brugge. In Blijzaak - zo heet de winkel - worden originele vintage en design meubels, huisraad, boeken, speelgoed, kledij en accessoires aangeboden die in De Kringwinkel werden ingezameld.

Het aanbod is behoorlijk indrukwekkend: Chesterfield-zetels, een designtafel van Starck, originele Thonet-stoelen, maar ook kledij van Essentiel, Delvaux-handtassen en Kuifje-strips. Rijker dan je denkt, dus, maar dan in de Kringwinkel. “Dit concept is een absolute primeur in de sociale economie tot ver buiten onze landsgrenzen", zegt Thomas Peirsegaele van 't Rad. “Je zou ervan versteld staan hoeveel interessante en waardevolle items in De Kringwinkel worden aangeboden. Die vintage- en designspullen zijn erg gegeerd en worden doorgaans snel door opkopers gekocht, die ze op hun beurt aan een veelvoud van de prijs opnieuw te koop aanbieden. Helaas gaan zo heel wat inkomsten verloren die De Kringwinkel in zijn eigen werking en mensen zou kunnen investeren. Om daar iets aan te doen werd Blijzaak opgericht.”

De Kringwinkel biedt de topstukken dus aan een hogere prijs dan vroeger aan. “Maar we blijven wel goedkoper dan wat opkopers vragen. Zo blijven we ook voor die doelgroep nog altijd interessant”, zegt Peirsegaele. “Dit is een belevingswinkel, waar zowel de spullen als de mensen een verhaal hebben.”



Ook Vlaanderen draagt steentje bij

Want, de zes verkopers blijven mensen die nood hebben aan werk op maat en (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Ze krijgen in De Blijzaak een opleiding tot winkel- en horecamedewerker. “Zij geven klanten een woordje uitleg over de te koop aangeboden items of bieden een hapje en een drankje aan. Ze hebben een vast inkomen en krijgen de kans om later door te stromen in het reguliere arbeidscircuit.” De totale kost van Blijzaak bedraagt 157.000 euro, waarvan 55.000 euro door De Kringwinkel zelf wordt geïnvesteerd. De rest van het bedrag werd bijgepast door Europa, Vlaanderen en de provincie. Vlaams minister van Circulaire Economie Joke Schauvliege is enthousiast over de nieuwe winkel: “De principes van de circulaire economie, die als streefdoel heeft om meer goederen en materialen te hergebruiken in plaats van weg te gooien of te verwerken als afval, vind je hier helemaal terug.”

In het voorjaar krijgt Blijzaak ook een eigen groenten- en fruittuin. Voor de winkel komt een groot terras, waar het voor klanten en passanten in de zomer heerlijk toeven zal zijn naast de grote vijver. Geïnteresseerd? Blijzaak ligt in de Terluchtestraat 38 in Ruddervoorde en is doorlopend open van woensdag tot zaterdag, van 10 tot 17 uur.