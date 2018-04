De Leite bottelt nu zelf: 5.000 flesjes per uur 10-JARIGE BROUWERIJ BRENGT OOK VIER NIEUWE BIEREN OP DE MARKT SIEBE DE VOOGT

07 april 2018

02u48 0 Oostkamp Brouwerij De Leite in Ruddervoorde bestaat tien jaar en pakt daarom uit met vier nieuwe bieren Cuvée Jubilé Soit-Dix Ans. Voortaan zal de brouwerij van Luc Vermeersch ook zelf bottelen, en wel aan een tempo van 5.000 flesjes per uur.

Het gaat hard voor de artisanale brouwerij De Leite in Ruddervoorde. De voorbije jaren bouwde Luc Vermeersch zijn assortiment uit tot elf bieren en dit jaar steekt hij naar aanleiding van de tiende verjaardag van De Leite nog een tandje bij. Met de naam Cuvée Jubilé Soit-Dix Ans brengt hij in één keer liefst vier nieuwe bieren op de markt. "Het gaat om een basisbier en drie bewerkingen: op eik en whisky gelagerd, zacht verzuurd op eiken wijnvaten en zacht verzuurd gelagerd op eiken vaten en fruit", verduidelijkt Luc.





Merci Maman 2

"Het bier zal normaal enkel in 2018 te verkrijgen zijn en wordt een echt collector's item. Daarom kozen we voor een speciaal Italiaans flesje met een mooie bolle buik en lange smalle nek."





Om hun jubileum te vieren, voert De Leite dit jaar nog meer vernieuwingen door. Zo krijgt het al bestaande biertje Merci Maman een nieuw elan.





Kinderen in India

"Het nieuwe bier, dat de naam Merci Maman 2 krijgt, is een licht gerookt saison-bier geworden. Anders dan het veelgebruikte gerstemout, kreeg dit bier voornamelijk tarwe en speltmout mee in z'n recept. Het resultaat is een schuimend en zacht blond bier geworden met een alcoholpercentage van 4,5. Net als bij het moederbier zullen we tien procent van de omzet storten aan het project Kindia, dat kinderen in India helpt om school te kunnen lopen", vertelt Luc.





Opendeur

Sinds de opstart van de brouwerij in 2008 is er veel veranderd. Zo werd de brouwketel van 800 liter recent uitgebreid naar een volume van 11.000 liter en groeiden de brouwsels in volume van 500 naar 5.000 liter per 'batch' (de afgeronde hoeveelheid van een product, red.). "Dit jaar zullen we voor het eerst zelf onze flesjes bottelen", zegt Luc. "Onze volledig nieuwe en krachtige bottellijn zal dat aan een tempo van 5.000 flesjes per uur kunnen doen. Daarnaast werd het magazijn uitgebreid en liggen er intussen bijna 100 eiken vaten waarin bier ligt te rijpen."





Tien jaar na de opening zet brouwerij De Leite opnieuw zijn deuren open. Op 21 en 22 april kunnen inwoners van Oostkamp en ver daarbuiten de investeringen van de voorbije jaren aanschouwen. "De bezoekers zullen onze bieren kunnen proeven en daarnaast zullen bevriende bedrijven er hun ambachtelijk gemaakte producten aanbieden."