Containerpark ontruimd na chemisch lek 07 september 2018

Het containerpark in Oostkamp is gistermorgen even na 9 uur ontruimd nadat er een chemisch lek werd vastgesteld. Werknemers stelden bij het openen van een opslagcontainer rookontwikkeling vast en verwittigden de brandweer. Omdat de kazerne naast het containerpark gelegen is, waren zij bijzonder snel ter plaatse.





De pompiers neutraliseerden het lek met een poeder. Zoals de procedure het voorschrijft, werd de container in een tweede geplaatst. Die werd later door een gespecialiseerde firma opgehaald. Tijdens de interventie van de brandweer werd de aanwezige bezoekers gevraagd het containerpark te verlaten. Na een drietal kwartier was alle gevaar geweken en werd het park weer opengesteld. (SDVO)