Charline (22) is vrijdag te zien in tweede aflevering van The Voice van Vlaanderen Siebe De Voogt

14 februari 2019

08u48 0 Oostkamp Charline d’Hoore (22) uit Moerbrugge is vrijdagavond te zien in de tweede blind audition van het VTM-programma The Voice van Vlaanderen. Voor de studente Geneeskunde is het een eerste stap naar het uitbrengen van haar eigen muziek. “Die droom wil ik al op korte termijn verwezenlijken.”

De opnames voor de blind audition van Charline vonden al in september plaats. Of ze gekozen werd door één van de vier coaches, mag de jonge Oostkampse nog niet zeggen. “Het was alleszins supertof om mee te maken”, kan ze wel kwijt. “Achter de schermen gebeurt zoveel wat de kijkers thuis niet kunnen zien. Als kandidaat werden we enorm goed begeleid en iedereen was erg vriendelijk. De opnames verliepen ook erg vlot. Het was een bijzondere ervaring.” Charline woont langs de Legeweg in Moerbrugge en is al van jongs af aan bezig met muziek. “We waren met heel wat kinderen thuis en allemaal speelden we wel een instrument. Die stonden uitgestald in de living, waardoor ik al snel op een piano of harp aan het tokkelen was. In het middelbaar heb ik samen met vrienden af en toe opgetreden op school en gaandeweg ben ik mijn eigen muziek beginnen maken. Ik luister graag pop en R&B: genres waarin de natuurlijke instrumenten, als piano of gitaar, naar voren komen. Ik hou van muziek met veel gevoel in en betekenis en het zijn ook zo’n liedjes die ik wil maken.” Charline pendelt elke week tussen Oostkamp en Leuven, waar ze in haar vierde jaar Geneeskunde zit. “De combinatie van mijn muziek en studies is niet altijd simpel, maar het komt wel goed”, lacht ze. “Mijn droom is om op korte termijn m’n eigen nummer uit te brengen. Wie weet is The Voice wel de ideale stap om die droom zo snel mogelijk waar te maken.”