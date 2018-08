Buurthuis opent in wijk Nieuwenhove 08 augustus 2018

De wijk Nieuwenhove in Oostkamp beschikt sinds kort over een eigen buurthuis. Den Nieuwen Hof is gevestigd in een sociale woning en heeft een eigen pop-upbar in de tuin, twee petanquebanen en zelfs een gameroom.

Een leegstaande sociale woning in de Brugse Mettenstraat in Oostkamp - pal in de wijk Nieuwenhove - onderging de voorbije maanden een metamorfose. Buurtbewoner Nathalie Vandendriessche (34) en haar man Pascal Debruycker (43) toverden het huis om tot buurthuis Den Nieuwen Hof. "In april vorig jaar volgde ik via de gemeente een trajectopleiding voor sociaal ondernemen in buurthuis De Stuyverij in Kortrijk", vertelt Nathalie. "Daarna is alles vrij snel gegaan. Via de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo kregen we het huis ter beschikking gesteld. De gemeente Oostkamp betaalt de nutsvoorzieningen." Nathalie, haar man en enkele buurtbewoners knapten het huis op. "Het is onze bedoeling om mensen van jong tot oud opnieuw samen te brengen. Iedereen die hulp nodig heeft, kan bij ons terecht voor ondersteuning."





Met het project 'Nieuwenhove Leeft' is Nathalie samen met andere vrijwilligers al twee jaar langer bezig met de organisatie van evenementen in de wijk. "Dat is een groot succes. Binnenkort organiseren we in de wijk opnieuw een zomerfeest en volgend jaar staat onder meer al een paasontbijt gepland."





Op vrijdag 24 augustus om 19 uur opent Den Nieuwen Hof officieel. Nu al is het buurthuis op zaterdagnamiddagen te bezoeken. Wie spelmateriaal of meubels kan missen, kan Nathalie contacteren via gsm op het nummer 0479/50.36.60 of op het mailadres dennieuwenhof@outlook.com.





(SDVO)