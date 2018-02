Butler leert kneepjes aan receptionisten 02 februari 2018

02u39 0 Oostkamp Een tiental receptionisten uit het hele land is in de leer gegaan bij Vincent Vermeulen in de butlerschool in Oostkamp. Ze kregen er specifieke lessen etiquette en gastvrijheid.

De facilitaire dienstverlener ISS België laat de receptionisten in de komende maanden allemaal de opleiding volgen. Vincent Vermeulen neemt dit voor zijn rekening in zijn School for Butlers & Hospitality in Oostkamp. "Hoe kan je voor je klant altijd een stapje verder gaan, zonder dat dat speciaal een veel grotere inspanning vraagt? Dat probeer ik aan te leren", zegt Vincent Vermeulen, die onder meer hamert op een propere desk voor receptionisten, maar ook op een piekfijn voorkomen of een vriendelijke lach. "Receptionisten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor klanten. Een goede indruk kan je maar één keer maken. Dus het moet meteen top zijn. Geef aandacht aan details en aan het verhaal van mensen, hoe kort het contact ook is. Laat zachte achtergrondmuziek klinken in de wachtkamer. Vermijd de radio, het nieuws is veelal negatief. Denk ook aan de andere zintuigen: is de temperatuur op punt? Geen kruimels in de zetel? Ruikt het lekker in de ontvangstruimte? Staat er een bloemetje op de onthaalbalie?" De receptionisten zelf waren onder de indruk. "Je leert meteen waar het om draait en dat details toch het verschil maken", zegt Bianca Van Hoof (39) uit Zwijnaarde, receptioniste in het MG Business Center in Gent. Met de butlerschool zelf gaat het hard, zegt Vermeulen. "Ik heb klanten uit allerlei topsectoren. Zo werken we onder meer samen met Brussels Airlines. We leren niet alleen de butlers de kneepjes van het vak, maar kunnen ook bedrijven helpen." (BHT)