Bushaltes langs Kortrijksestraat in Waardamme worden opnieuw aangelegd Siebe De Voogt

15 februari 2019

11u15 0 Oostkamp Langs de Kortrijksestraat in Waardamme worden werken uitgevoerd aan de bushaltes. Het verkeer moet er tijdelijk over één rijstrook.

“De bushalte ter hoogte van de Lariksdreef richting Oostkamp en de Woestendreef richting Waardamme liggen een eind van elkaar”, stelt de gemeente. “Dit is niet ideaal voor wie met de fiets naar de bushalte komt. Om de bushaltes rechtover elkaar te kunnen leggen, moet een gracht ingebuisd worden en moeten vier bomen weggenomen worden. De vier bomen zullen in het eerstvolgende plantjaar gecompenseerd worden.” Tijdens de werken wordt het verkeer geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Voor de fietsers is een beveiligde strook voor fietsers voorzien. Buiten de werkuren worden de verkeerslichten zoveel als mogelijk weggenomen om de hinder te beperken. Tegen 8 maart moeten de werken afgerond zijn.