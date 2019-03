Burgemeester Jan de Keyser krijgt 4de plaats op Europese lijst van CD&V en wordt daarmee eerste West-Vlaming Siebe De Voogt

08u55 0 Oostkamp De Oostkampse burgemeester Jan de Keyser bekleedt bij de verkiezingen van 26 mei de vierde plaats op de Europese lijst van CD&V. Hij wordt daarmee de eerste West-Vlaming. “Ik geloof in het verbindend karakter van Europa, maar mijn functie als burgemeester krijgt wel voorrang”, zegt De Keyser.

Jan de Keyser (CD&V) nam in 2004 en 2014 al eens deel aan de Europese verkiezingen. Zijn voorliefde voor Europa en goede relatie met Europees commissaris Marianne Thyssen overtuigden de burgervader naar eigen zeggen om op 26 mei opnieuw een poging te wagen. En niet zomaar, want De Keyser krijgt de vierde plaats en wordt daarmee de eerste West-Vlaming op de Europese lijst van zijn partij. “Ik durf zonder aarzelen beweren dat de Europese verkiezingen de meest belangrijke zijn”, zegt hij. “Europa kent woelige tijden met de Brexit, migratiecrisis, nieuwe wereldorde en vooral de groeiende kritiek van binnenuit op de werking en daadkracht van Europa zelf. Ik ben voorstander van méér Europa, maar onder bepaalde voorwaarden, zoals de afwerking van de eengemaakte markt, met een gelijk speelveld voor iedereen. Omdat Europa belangrijk moet blijven, wil ik er alles aan doen om het in helder daglicht te stellen en dichter bij de mensen te brengen.”

De Keyser blijft zijn ambt als burgemeester van Oostkamp verkiezen boven elke andere functie. De kans dat hij vanop de vierde plaats verkozen raakt, is sowieso klein. “Een Europese campagne is een ideaal netwerkmoment als politicus. Het schenkt me de unieke kans om toppolitici te ontmoeten, wat ontegensprekelijk ten goede zal komen aan Oostkamp en de regio.”