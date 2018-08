Buren verwelkomen Europees kampioen PATERSONSTRAAT ZET MARATHONLOPER KOEN NAERT IN DE BLOEMETJES SIEBE DE VOOGT

13 augustus 2018

02u34 0 Oostkamp De Patersonstraat in Moerbrugge is bijzonder trots op Koen Naert, die zich gisteren tot Europees kampioen marathon kroonde. Ze verwelkomen hem vandaag met een groot spandoek en zwarte, gele en rode ballonnen. "Koen verdient het om eens in de bloemetjes gezet te worden", zeggen buren Renzo en Sara.

Renzo Roose (32) en Sara Ghysel (30) uit Moerbrugge zijn méér dan enkel buren van Koen Naert en zijn vrouw Elise Cappelle. De koppels zijn al jaren vrienden en kwamen tweeënhalf jaar geleden pal naast elkaar in de Patersonstraat wonen. "Eigenlijk puur toevallig", vertelt Renzo. "Sara volleybalde vroeger samen met Elise in Roeselare. We zijn zo al jaren vrienden en waren bijna gelijktijdig op zoek naar een huis. Plots bleek dat we naast elkaar zouden gaan wonen in Moerbrugge."





Aan tv gekluisterd

Renzo en Sara zaten gisterenvoormiddag aan hun televisiescherm gekluisterd. Ze zagen hoe Koen op indrukwekkende wijze Europees kampioen marathon werd. "We hebben met grote ogen gekeken naar zijn wedstrijd. We hadden gehoopt op het podium of een plaats in de top vijf. De gouden medaille komt eerder onverwacht. Koen zei zelf wel dat winnen zijn doel was, maar wij dachten dat hij dat lachend bedoelde."





Samen met hun overburen willen Renzo en Sara hun buurman vandaag bij zijn thuiskomst een warm welkom geven. Ze hingen een groot spandoek aan zijn oprit en deelden zwarte, gele en rode ballonnen uit in de straat. "We hopen dat de andere buren die zullen uithangen. Koen verdient het echt om eens in de kijker te staan. Hij heeft het voorbije jaar alles laten staan voor dit Europees kampioenschap. Het is mooi dat hij eindelijk beloond wordt."





Samen naar Dordogne

Ondanks zijn harde trainingswerk maakt Koen toch geregeld tijd vrij voor zijn buren en vrienden. "Hij staat altijd voor ons klaar", zegt Renzo. "Koen is een fantastische buurman en vriend. Ons zoontje is 20 maanden en is 2,5 maand ouder dan het zoontje van Koen. Ze spelen dan ook vaak samen in de tuin. Op 25 augustus gaan we samen met Koen en Elise op reis naar de Dordogne. We hebben er samen een huisje gehuurd. Voor Koen is het dan eindelijk tijd voor ontspanning, al zal hij het lopen wel niet kunnen laten."





Koens zus volgde de wedstrijd van haar broer gisteren thuis in Ledegem. "Toen hij op 10 kilometer van de finish wegspurtte van zijn concurrenten, zat ik op amper één meter van het televisietoestel te nagelbijten", reageert Evelien. "We keerden bewust vroeger terug van reis, zodat we thuis zouden kunnen zien hoe Koen het er vanaf zou brengen. Goud, dat is echt fantastisch."





Ook de gemeente Oostkamp is van plan haar Europees kampioen te huldigen. Een concreet tijdstip is daarvoor nog niet vastgelegd.