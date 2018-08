Brugsestraat onderbroken voor herstelling riooldeksels 17 augustus 2018

In de Brugsestraat in Oostkamp worden maandag en dinsdag de riooldeksels hersteld in het stuk tussen de Poelstraat en de rotonde met de Albrecht Rodenbachstraat. Het gaat om de derde en laatste fase van de herstellingswerken in de Brugsestraat.





De rijbaan zal tijdens de werken volledig afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers zullen de werkzone wel kunnen passeren. Bussen van De Lijn worden omgeleid via de Albrecht Rodenbachstraat en Stationsstraat.





De halte aan de Rustoordstraat valt weg in beide richtingen. De halte aan de kerk wordt in beide richtingen verplaatst naar het begin van de Stationsstraat. De regeling geldt ook buiten de werkuren.





