Bromfietser lichtgewond 06 april 2018

02u45 0

In de Sijslostraat in Ruddervoorde is een 25-jarige bromfietser uit Zedelgem woensdagmorgen even na 8.30 uur aangereden door een wagen. De 50-jarige bestuurder uit Oostkamp kwam vanuit de Kanunnik Andriesstraat gereden, maar merkte de bromfietser daarbij niet op. De jongeman kwam ten val en raakte lichtgewond.





(SDVO)