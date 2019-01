Bromfietser gewond na aanrijding in Brugsestraat Siebe De Voogt

10 januari 2019

15u38 0

In de Brugsestraat in Oostkamp is woensdagnamiddag omstreeks 17.30 uur een bromfietser aangereden. De 18-jarige bestuurder uit Oostkamp reed met een 19-jarig meisje achterop z’n bromfiets in de richting van het centrum, toen hij ter hoogte van de Rustoordstraat werd aangereden door een Volkswagen Passat die rechtsaf wilde slaan. De tiener kwam ten val en liep lichte verwondingen op. Zijn passagierster bleef ongedeerd.