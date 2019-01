Bromfietser (50) aangereden door bestelwagen in Proosdijstraat Siebe De Voogt

28 januari 2019

17u20 0

In de Proosdijstraat in Hertsberge is zondagnamiddag omstreeks 15.15 uur een bromfietser aangereden door een bestelwagen. De 45-jarige bestuurder uit Ichtegem merkte de 50-jarige Beernemnaar niet op, toen hij de Scharestraat wilde indraaien. De bromfietser kwam ten val en raakte lichtgewond. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.