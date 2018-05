Broers die buren slaan niet naar cel 18 mei 2018

02u27 0

Omdat ze hun buren sloegen, zijn twee broers bestraft met 3 en 4 maanden cel met uitstel.





F.M. en B.M. hadden het al een tijdlang aan de stok met het koppel, dat intussen uit elkaar is. Op 11 juli 2016 plaatsten ze hun auto achter die van hun buren op de oprit en stapten uit. Na een scheldtirade gaven ze L. een vuistslag in haar gezicht en haar vriend J. ook enkele klappen. Volgens de vrouw deden de broers dat omdat ze haar ervan verdachten regelmatig de politie te bellen om over hen te klikken. De broers stellen dat ze uitgedaagd werden, omdat de vrouw eerst hun autospiegel had vernield. Ze kregen ook elk een boete en moeten hun buren een schadevergoeding van samen 625 euro betalen. (JHM)