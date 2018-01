Britten tipten politie voor smokkel aan Van der Valk 02u49 0

Twee Albanezen riskeren respectievelijk 30 en 37 maanden cel omdat ze zes illegalen naar Engeland wilden smokkelen door hen in een koelvrachtwagen te stoppen. Opvallend is dat het de Britse autoriteiten zijn die onze politie op de hoogte brachten, nadat zij een grootschalig onderzoek hadden opgezet tegen Albanese mensensmokkelaars en zelfs een agent lieten infiltreren. Op 2 augustus 2017 stond de politie verborgen opgesteld aan hotel Van der Valk in Oostkamp. Ze zagen P. en I. zitten in een geparkeerde Ford Focus met de neus richting snelweg. Een Volkswagen Touran kwam de snelweg afgereden en parkeerde zich aan de overzijde. Er was contact tussen beide wagens waarna gewacht werd tot een Belgische koelwagen zich parkeerde. Daarna stopten de mannen de illegalen in de truck en reden weg via de snelweg, waar ze onderschept werden door speciale eenheden. De illegalen werden daarna snel bevrijd. P. en I. vragen echter de vrijspraak. Vonnis op 17 juni. (JHM)