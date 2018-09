Brandweer ruimt oliespoor op 07 september 2018

In de Zedelgemsestraat in Ruddervoorde heeft de Oostkampse brandweer gistervoormiddag rond 11 uur flink wat werk gehad met het opruimen van een oliespoor. Het spoor liep vanaf het kruispunt met de Sijslostraat tot aan de rotonde bij de oprit van de E403 richting Brugge. De pompiers maakten het wegdek schoon met absorberende korrels en een detergent. Wie het oliespoor veroorzaakt heeft, is niet duidelijk. De politie Het Houtsche stelde een proces-verbaal op.