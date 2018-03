Brandstof gestolen uit bus 17 maart 2018

In de Proosdijstraat in Hertsberge is een ongekende hoeveelheid brandstof gestolen uit een autobus. De diefstal vond woensdag of donderdag plaats, maar de eigenaar deed gisteren pas aangifte. Er werd een proces-verbaal opgesteld. (SDVO)