Brainstormen over verkeer 25 april 2018

Na de infoavond op 30 januari en 'de Ronde van Oostkamp', waarbij experts de mensen op straat bevraagden, werkt het gemeentebestuur verder aan het verbeteren van de mobiliteit. Op dinsdag 29 mei vanaf 19 uur wordt daarom een avond georganiseerd in OostCampus. De aanwezigen kunnen er hun ideeën geven over mobiliteit. Inschrijven is noodzakelijk en kan via e-mail mobiliteit@oostkamp.be of op het nummer 050/81.98.82. (SDVO)