Boudewijnschool houdt tweedehandsbeurs 15 maart 2018

De Koning Boudewijnschool organiseert op zondag 22 april opnieuw een tweedehandsbeurs met kinderartikelen. De deuren zijn open van 9 tot 14 uur. De toegang is gratis. Inschrijven kan via de mailadressen francine.vanacker@skynet.be of k1b.bskoningboudewijn@telenet.be en het nummer 0474/59.60.21. (SDVO)