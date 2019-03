Boom blokkeert Kortrijksestraat BBO/SDVO

10 maart 2019

15u43 4 Oostkamp Ook in Oostkamp kreeg de brandweer zondag tientallen oproepen binnen voor stormschade. Het ging om omgewaaide reclamepanelen en verkeersborden, weggewaaide dakpannen en ontwortelde bomen. Gewonden vielen er niet.

In de Kortrijksestraat in Oostkamp, vlakbij de wijk Nieuwenhove, werd een boom ontworteld door een windstoot, waardoor die op de weg belandde. De brandweer kwam de boom in stukken zagen, terwijl de politie het verkeer regelde.

Ook in de Kleine Wastinestraat in Oostkamp was er hinder door de storm. Door een rukwind waren verschillende dakpannen naar beneden gekomen. De brandweer ging de brokken opruimen en de loszittende stukken weg nemen of verstevigen.