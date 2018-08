Bon'Ap opent in vroegere Lidl 30 augustus 2018

In de Kortrijksestraat in Oostkamp is gisteren een filiaal van Bon'Ap de deuren geopend.





De maaltijdwinkel is gevestigd in het pand waar jarenlang de Lidl was. Die verhuisde enkele maanden geleden naar het nieuwe industrieterrein aan de Rampe. In Bon'Ap worden vers vlees en de ambachtelijke charcuterie van Buurtslagers aangeboden, aangevuld met belegde broodjes, frisse maaltijdsalades, een groot gamma aan dagschotels en praktische diepvriesproducten. "In een eethoek kunnen de klanten na het winkelen ook lunchen", klinkt het bij voedingsbedrijf Meat&More dat de winkelformule lanceerde. Het filiaal is elke weekdag open van 8 tot 18.30 uur.





De vaste sluitingsdag valt op zondag. (SDVO)