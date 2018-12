Bomen worden gekapt in park De Valkaart Siebe De Voogt

10 december 2018

In het park aan De Valkaart in Oostkamp gaat een aannemer deze week van start met het kappen van bomen. De kappingen maken deel uit van het Parkbeheerplan Beukenpark, De Valkaart en Hogedreef. “Het doel is meer groeiruimte geven aan de bomen die behouden blijven”, stelt de gemeente. “Daarnaast willen we het aantal snel groeiende en sterk uitzaaiend uitheemse bomen, als de Amerikaanse eik en Noorse esdoorn, verminderen, bomen verwijderen die een risico zijn voor de veiligheid en ruimte maken om nieuwe parkbomen aan te platen.” Wie meer info wil over de kappingen, kan contact opnemen met de gemeente via het mailadres groen@oostkamp.be.