Bomen in Nieuwenhove worden gerooid 27 februari 2018

In de wijk Nieuwenhove in Oostkamp gaat de omvorming van de groenzones en wandel- en fietspaden verder.





De komende weken worden bomen gerooid en beplanting verwijderd. Later dit voorjaar begint de aanleg van paden en graszones. Er worden ook al speeltoestellen geplaatst, maar deze zijn pas toegankelijk als ook het gras wat gegroeid is. Dit najaar volgt nog de aanplanting van nieuwe bomen en grotere beplanting. Meer details over het volledige plan vind je op www.oostkamp.be.





Voor vragen kan je contact opnemen met de dienst Publieke Ruimte via het e-mailadres groen@oostkamp.be. (SDVO)