BMW boort zich in gevel van villa ENORME RAVAGE IN LIVING BEJAARD KOPPEL DAT BOVEN LIGT TE SLAPEN MATHIAS MARIËN

25 juli 2018

02u26 0 Oostkamp Een 47-jarige bestuurder heeft maandagnacht een ware ravage aangericht in de woning van Georges Degraeve (85) langs de Sijslostraat in Oostkamp. De veertiger verloor in een flauwe bocht de controle over het stuur en boorde zijn BMW in de zijgevel van de villa. "Onze volledige woonkamer is vernield. Gelukkig lagen we boven te slapen", vertelt Georges.

Het zware ongeval gebeurde maandagnacht omstreeks 1.30 uur. De 47-jarige man uit Zedelgem viel vermoedelijk in slaap achter het stuur en ging in een flauwe bocht langs de Sijslostraat rechtdoor. Daarbij ramde de man eerst een boompje om vervolgens door een omheining en grasveld te rijden en pas tot stilstand te komen in de woning van Georges Degraeve en echtgenote. De bestuurder kreeg een zware klap te verwerken, maar kon uiteindelijk gewoon uit zijn verhakkelde wagen stappen. Op dat moment zette hij wel voet in de woonkamer van het bejaarde koppel.





De 85-jarige bewoner moest gisterenochtend nog steeds bekomen van de gebeurtenis. "Samen met mijn vrouw lag ik boven te slapen. Hoe raar het ook klinkt, maar zelf hoorde ik de klap niet. Mijn echtgenote maakte er me attent op. Natuurlijk was het schrikken toen we plots een auto in onze woonkamer zagen staan", vertelt Georges.





Zetel weggeslingerd

In het midden van de nacht besefte het koppel al dat de ravage enorm groot zou zijn. Door de impact van de aanrijding werd het volledige venster uit de muur gerukt. Ook het interieur lag bezaaid onder de brokstukken. Een zetel die tegen de muur stond en waar het koppel altijd in zat, kreeg de zwaarste klap te verwerken en werd naar de andere kant van de ruimte geslingerd. "Het is een geluk dat we niet meer wakker waren. De living ligt vol brokstukken en glas. Je mag er niet aan denken wat er was gebeurd als we in de zetel zaten", aldus Georges Degraeve. "Ik woon hier al 65 jaar. Het is vreemd om dit op mijn 85ste nog te moeten meemaken."





Een takeldienst kwam ter plaatse om het wrak uit de villa te halen. De brandweer plaatste vervolgens houten panelen voor het gapende gat in de gevel.





Schade opmeten

Bij daglicht werd gisterenochtend de 'route' van de bestuurder duidelijk. Enkele tientallen meter verder van het huis ligt een omvergereden boompje. Opmerkelijk: opruimen kan/mag het bejaarde koppel voorlopig niet doen. "We moeten alles laten liggen zoals het is om in orde te zijn met de verzekering. Aangenaam is natuurlijk anders. De televisie staat in een apart kamertje. Die kunnen we gelukkig wel nog gebruiken. Maar nogmaals: het belangrijkste is dat we niet gewond zijn geraakt."