Blussen van brandende strostapel duurt uren 07 augustus 2018

02u44 0 Oostkamp Drie brandweerposten zijn gisteren urenlang in de weer geweest met het blussen van een brandende stapel strobalen op een landbouwbedrijf langs de Larestraat in Oostkamp.

Omstreeks 13 uur vatte de voorraad aan de achterzijde van het erf vuur. Door de extreme droogte van de voorbije weken was het stro kurkdroog, waardoor de vlammen vrij spel kregen. De 27-jarige landbouwerszoon probeerde het vuur zelf nog te lijf te gaan, maar raakte zelf bevangen door de rook. Uiteindelijk snelden de brandweerposten van Oostkamp, Torhout en Brugge ter plaatse om de vlammen te blussen. De nabijgelegen Vliegweg werd deels afgesloten, omdat de pompiers water moesten oppompen uit een visvijver. "Het gevaar bestond dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen stallen", zegt woordvoerster Lien Vermeersch van de lokale politie Het Houtsche. "De brandweer wilde dan ook geen enkel risico nemen." De gebouwen naast de strovoorraad konden gevrijwaard worden. De bluswerken namen uiteindelijk uren in beslag. Aanvankelijk landde ook de mug-heli bij de boerderij, omdat de toestand van de landbouwerszoon ernstig leek. Uiteindelijk bleek dat niet het geval en werd de jongeman met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Hij was overmand door de emoties en liep een lichte rookintoxicatie op", stelt Vermeersch. (SDVO)