Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt” Siebe De Voogt

17 januari 2019

18u21 7 Oostkamp Zijn blindheid vindt hij allerminst een belemmering. Meer zelfs: vanaf zondag start Jordy Deweer (18) uit Oostkamp zijn eigen IT-bedrijfje op. Als student-ondernemer wil hij zijn klanten de persoonlijke service bieden waaraan het de grote bedrijven volgens hem ontbreekt. “Ik richt me op mensen die me een kans willen geven, ondanks mijn handicap”, zegt hij.

Oostkampenaar Jordy Deweer ziet zondag zijn grote droom in vervulling gaan. Met DewSystems, een IT-bedrijfje, zet hij zijn eerste stappen in de zakenwereld. Niets uitzonderlijk, ware het niet dat de jongeman 18 jaar geleden blind geboren werd. Zich verplaatsen doet hij dagelijks met de hulp van zijn blindengeleidehond Groover. “Ik kan licht en donker van elkaar onderscheiden, maar zie voor het overige helemaal niets”, vertelt Jordy. “Ik heb veel aanpassingen en begeleiding nodig, dat besef ik. Maar met in een hoekje te zitten treuren, geraak ik geen stap verder. “

Geen belemmering

“Ik heb het grootste deel van mijn schoolcarrière afgelegd in het gewoon onderwijs. Tijdens mijn schooljaren heb ik tegenslagen gekend, maar dat is bij iedereen wel het geval. Mijn handicap heb ik nooit gezien als een belemmering en dat zal ik ook nooit doen. Als je de wil hebt om voor iets te gaan, kun je ver geraken. Dat is zowat mijn levensmotto geworden.” Met DewSystems wil Jordy particulieren en kleine tot middelgrote ondernemingen bijstaan met allerlei IT-gerelateerde zaken. Zijn klanten wil hij een vriendelijke en gepersonaliseerde aanpak bieden. “Ik wil met mijn eerste bedrijfje nog maar eens bewijzen dat mijn blindheid niets in de weg staat. “

Spraaktechnologie

Jordy volgt momenteel een ICT-opleiding en gaat dus aan de slag als student-ondernemer. “Het is mijn bedoeling om een antwoord te bieden op de onpersoonlijke service die grote ICT-bedrijven tegenwoordig meestal bieden. Programmeren kan ik zelf met de spraaktechnologie op mijn computer en de braillelezer die ik enkele jaren geleden kreeg via de overheid. De grootste uitdaging wordt voor mij het visuele aspect. Een website ontwerpen, kan ik niet. Ik heb nu al contacten met twee grafisch ontwerpers om dat onderdeel van de job op zich te nemen.”

Stress

“Of ik geen schrik heb voor de reacties van klanten? Helemaal niet. Mijn blindheid betekent niet dat ik hen een slechte service zal bieden. Ik richt me uitsluitend op mensen die me een kans geven. Het zal er wel op aankomen om eerlijk te zijn. Als een bepaalde opdracht door mijn handicap niet lukt, zal ik dat ook eerlijk zeggen aan de klant.”

Jordy hoopt van DewSystems later zijn hoofdberoep te maken. “Mijn opleiding duurt in totaal anderhalf jaar. Momenteel moet ik me eerst door de examens werken en daarna kan ik me volledig op mijn bedrijfje storten. Ik heb de nodige stress, maar dat is bij iedere ondernemer zo. We zien wel wat de toekomst brengt. Pas later zal ik beslissen of het mijn hoofd- dan wel bijberoep wordt.” Meer info over het bedrijfje van Jordy vindt u via www.dewsystems.be of info@dewsystems.be.