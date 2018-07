Bibliotheekboeken lezen in Beukenpark 10 juli 2018

Bezoekers van de bibliotheek in Oostkamp kunnen deze zomer in het Beukenpark genieten van hun pas ontleende boeken, tijdschriften en kranten.





De bib zet in juli en augustus tijdens de openingsuren stoeltjes en tafels buiten. Het materiaal dat je wil meenemen naar buiten, wordt op de lidkaart geplaatst en kan daarna ook mee naar huis genomen worden.





Kranten moeten na het lezen onmiddellijk terug naar binnen gebracht worden. Tijdens de zomermaanden kan je in de bibliotheek voortaan ook de buitenspellen Kubb, petanque of croquet ontlenen om in het Beukenpark te spelen. (SDVO)